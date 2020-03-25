В Большом театре рассказали, как проходят репетиции в условиях карантина

Государственный академический Большой театр России из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса, перешел на репетиции с артистами в индивидуальном порядке. Об этом рассказала пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

Последняя по времени коллективная репетиция состоялась в минувшие выходные на Новой сцене, там прошел прогон одноактных балетов Made in Bolshoi ("Сделано в Большом") Антона Пимонова и "Времена года" в постановке Артемия Белякова.

В театре надеются, что ситуация в мире стабилизируется и премьера программы одноактных балетов будет показана на Новой сцене 9-10 мая, отметила Новикова. "Артисты не должны терять форму", - цитирует ее ТАСС.

Сейчас "занятия во всех коллективах - балете, опере, молодежной оперной программе", проводятся "в индивидуальном порядке, что называется - один на один", заключила пресс-атташе Большого театра.