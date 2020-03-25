В Грозном открыт волонтерский центр на время пандемии

Первый волонтерский центр, где будут отбирать добровольцев, оказывающих помощь в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, открылся в Грозном. Центр открыт на базе приемной партии "Единая Россия".

"Все добровольцы являются членами и активистами "Единой России". Однако мы готовы пополнять ряды – для этого на сайте Чеченского регионального отделения партии начал работу раздел волонтерского центра. Здесь же жители могут оставить заявку для оказания им адресной помощи", - сказал секретарь регионального отделения партии и спикер парламента республики Магомед Даудов.

К работе центра уже привлечены около тысячи волонтеров со всего региона, передает "Это Кавказ" со ссылкой на пресс-службу партии.