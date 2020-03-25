Известные российские актеры и музыканты поучаствуют в онлайн-вечере 27 марта

Центральный Дом актера вместе с YouTube-каналом Михаила Ширвиндта в Международный день театра 27 марта проведет актерский марафон. Его можно будет посмотреть в режиме прямой интернет-трансляции.

Сейчас у зрителей "нет возможности прийти к нам на спектакли, концерты, творческие вечера", поэтому "мы решили прийти к вам в гости через интернет", отмечается на сайте Дома актера.

27 марта в 19:00 на Большой сцене Дома актера начнут выступать известные актеры, певцы и музыканты. Свое участие в марафоне подтвердили Александр Ширвиндт, Константин Райкин, Леонид Ярмольник, Денис Мацуев, Юрий Стоянов, Юлия Рутберг, Алексей Кортнев, Нонна Гришаева, Александр Олешко и другие артисты.