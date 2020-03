Уместно ли сравнение пандемии коронавируса и Второй мировой войны?

Вторая мировая война сегодня упоминается ежедневно. Мир столкнулся с самой серьезной угрозой со времени последней глобальной войны, пишет Associated Press в материале Virus causes surge in WW II references, but is it merited? Существует опасение, что коронавирус может привести к значительному количеству смертей, разрушить мировую экономику, затруднить снабжение продовольствием и вызвать социальные волнения. Но есть мнение, что упоминание Второй мировой войны в данном случае неуместно и только усиливает страх.

Вспомните калейдоскоп имен и сражений: Гитлер, Сталин, Рузвельт и Черчилль. Освенцим и Перл-Харбор, Мидуэй и Сталинград. Блокада Ленинграда, Лондонский блиц и бомбардировка Дрездена союзниками. И в заключение, ядерные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки. Можно ли сравнивать полное разрушение городов с пустующими улицами сейчас. Или число погибших: 85 миллионов тогда, более 18 тыс. сейчас, хотя ожидается, что последняя цифра увеличится. Действительно ли упоминание Второй мировой войны резонно или это просто удобная метафора? Ниже перечислены общие черты, а также фундаментальные различия двух событий.

Призывы мировых лидеров

Канцлер Германии Ангела Меркель родилась спустя десятилетие после поражения нацистов и выросла в Восточной Германии, ощущая прямые последствия войны. На прошлой неделе, обращаясь к нации, она заявила: ”Со времен объединения Германии, нет, со времен Второй мировой войны, наша страна не испытывала проблемы, которая бы требовала такого единения усилий”.

Президент США Дональд Трамп прошел путь от пренебрежения угрозой вируса как ”обмана” до объявления себя ”президентом военного времени”. Он сослался на необходимость применения Закона об оборонном производстве 70-летней давности для борьбы с нехваткой крайне необходимых медицинских материалов, таких как маски и аппараты ИВЛ на фоне роста числа заболевших американцев.

Королева Елизавета в своих недавних выступлениях вспомнила свои юные годы, которые пришлись на Вторую мировую войну, когда она работала механиком и водила военные грузовики вспомогательных территориальных вооруженных отрядов Великобритании. ”Такие моменты напоминают о том, что наша страна была сохранена людьми и общинами, которые работали как единое целое”, - сказала она.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте вышел в эфир в субботу поздно вечером, объявив об ужесточении ограничительных мер в стране и закрытии всех производственных мощностей за исключением тех, которые предоставляют основные товары и услуги. Он сказал: ”Мы столкнулись с самым серьезным кризисом со времен Второй мировой войны”.

Смерть и разрушения

В ходе Второй мировой войны умерло 3% населения мира: из примерно 2,3 млрд человек 85 млн погибли. При нынешнем общем населении около 7,7 млрд человек аналогичное соотношение означало бы 231 млн погибших в результате пандемии. Ряд экспертов предупреждает о десятках миллионов смертей в случае, если не будут приняты меры по локализации и социальному дистанцированию.

Но сейчас не ведутся бесконечные бомбардировки, люди в массовом порядке не пытаются спастись от воздушных атак и массовых убийств, нет ни концентрационных лагерей, ни многочисленных лагерей военнопленных с принудительным трудом.

Во время Второй мировой войны были разрушены целые города и поселения. Например, французский поселок Орадур-сюр-Глан, где нацисты совершили самую масштабную резню мирных жителей на французской территории в 1944 году. От города остались лишь руины, более 600 человек, в том числе около 250 детей, были убиты.

Планы по спасению, занятость и технологии

Во время атаки COVID-19 правительства демонстрируют разную степень приверженности сохранению критически важных отраслей промышленности и работающего населения на плаву. Планы спасения, разработанные рядом западных стран, напоминают план Маршалла, американскую инициативу стоимостью $15 млрд, которая помогла восстановлению Европы после Второй мировой войны.

Во время войны во многих странах, пока мужчины воевали, женщины стали основной рабочей силой, в частности, помогая в производстве вооружений. В настоящее время ключевыми работниками во всем мире стали врачи, медсестры, лица, ухаживающие за больными, и уборщики, а также те, кто может работать из дома во избежание распространения вируса.

Работа и экономика, как и многое другое в современном мире, зависит от интернета. Если с ним что-то случится, следующая фаза кризиса может быть вызвана не развитием технологий, как это было с изобретением атомной бомбы, а с их внезапным исчезновением.

Для людей, которые пережили Вторую мировую войну, такой вариант, вероятно, кажется невообразимым.