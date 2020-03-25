Помпео предложил отложить поиски виновных в пандемии коронавируса до ее окончания

Искать ответственных за ситуацию с пандемией можно начать только после окончательной победы над коронавирусом, заявил госсекретарь США Майкл Помпео, отвечая на вопрос о стремлении отдельных конгрессменов потребовать от Китая компенсировать ущерб, так как Пекин, по их мнению, изначально скрывал данные о заболевании, что привело к пандемии.

"Сейчас не время для взаимных упреков и привлечения кого-либо к ответственности", - цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, такая постановка вопроса возможна в будущем, когда мир справится с COVID-19, восстановятся экономики стран.

Тем не менее, отметил Помпео, США ждут от властей Китая, как и от любого другого государства, предоставления достоверной и прозрачной информации относительно вспышки коронавируса.