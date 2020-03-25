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В Грузии коронавирус обнаружен уже у 75 человек

В Грузии коронавирус обнаружен уже у 75 человек

Число зараженных коронавирусом в Грузии возросло до 75, сообщает сайт по превенции инфекции.

При этом уточняется, что десять человек уже вылечились. На данный момент на карантине находятся более 4 тыс человек, в клиниках под наблюдением врачей - 252.
Правительство страны ввело режим полного карантина в двух районах Восточной Грузии - Болниси и Марнеули.

Такие меры связаны с одним из последних выявленных случаев коронавируса в Грузии – в Марнеули инфекцию обнаружили у 62-летней женщины, которая несколько дней назад присутствовала на поминках матери, в которых принимали участие несколько десятков человек.

Кто является источником заражения, на данный момент не установлено, передает Спутник Грузия.

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Вестник Кавказа

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