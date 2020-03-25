Фанат заплатит почти 690 тыс рублей за выход на поле в матче Зенит-Фенербахче

ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) взыскал почти 690 тыс рублей с болельщика Ары Саакяна, выбежавшего на поле во время домашнего матча 1/16 финала Лиги Европы сезона-2018/19 против "Фенербахче" (Турция). Такое решение принял Боровичский районный суд Новгородской области.

Встреча состоялась 21 февраля прошлого года, "Зенит" взял верх над "Фенербахче" со счетом 3:1.

"Взыскать с Саакяна в пользу "Зенита" убытки в размере 687 706 рублей", - цитирует решение суда ТАСС.

Напомним, на 61-й минуте игры Саакян выбежал на поле и двинулся к футболистам. Его признали виновным в нарушении правил поведения зрителей на официальном соревновании и запретили ему посещать матчи на полгода. УЕФА оштрафовал клуб на €10 тыс.

Кроме того, фанат обязан выплатить сумму пошлины - 10 тыс рублей, выплаченной "Зенитом" за рассмотрение дела в суде.