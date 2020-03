Вскоре миру может не хватить места для хранения дополнительно производимой нефти, поскольку Саудовская Аравия готовится увеличить производство ископаемого топлива, даже несмотря на то, что глобальный спрос на энергию продолжает падать из-за пандемии Covid-19. The Guardian в статье Oil price may fall to $10 a barrel as world runs out of storage space пишет, что уровень заполнения мировых хранилищ вырос в среднем на три четверти после закрытия в январе крупных нефтеперерабатывающих заводов в промышленных центрах Китая с целью предотвращения распространения коронавируса.

Сейчас, хранилища заполнены на 75%в виду увеличения производства Саудовской Аравией на фоне снижения спроса и закрытия предприятий из-за коронавируса. Ожидается, что производители будут продолжать заполнять хранилища нефтью в предстоящие месяцы, несмотря на экономическое влияние пандемии и сокращение спроса на природные ресурсы, включая нефть.

По мнению аналитиков энергетического консалтингового агентства Rystad Energy, всего через несколько дней Канада полностью заполнит собственные нефтехранилища, а остальная часть мира последует ее примеру через несколько месяцев.

Аналитики ожидают, что к концу марта богатые нефтью регионы в Западной Канаде вынуждены будут сократить добычу примерно на 400 000 баррелей в день.

”Ситуация усугубится на фоне ожидаемого резкого сокращения экспорта нефти по железной дороге, - сказал аналитик Rystad Томас Лайлс, - а также из-за отсрочки весеннего технического обслуживания нескольких ключевых объектов по добыче нефтяных песков”.

Мировая нефтяная промышленность может задействовать офшорные нефтяные танкеры для хранения дополнительных объемов, но чтобы это было выгодно, потребуется дальнейшее падение нефтяных цен.

Цены на нефть упали до $25 за баррель на прошлой неделе с более чем $65 в начале года и остаются ниже $30 за баррель. Rystad предупреждает отрасль, что в этом году нефтяные цены могут упасть до $10 за баррель.

По словам аналитиков, доступных для хранения нефти танкеров может не остаться ввиду ”оживленного бронирования” со стороны Саудовской Аравии, спровоцировавшего значительный рост стоимости фрахта.

Ожидается, что в апреле, когда истечет срок соглашения о сокращении производства между нефтяным картелем ОПЕК и Россией, глобальный переизбыток нефти увеличится. Крах сделки позволяет Саудовской Аравии, фактическому лидеру ОПЕК, соревноваться с Россией и увеличивать добычу нефти в попытке получить большую долю рынка.

Предположительно, ценовая война приведет к увеличению мировой добычи нефти более чем на 2,5 млн баррелей в день, что превысит спрос на 6 млн баррелей в сутки.

По оценкам аналитиков Rystad, на данный момент по всему миру хранится около 7,2 млрд баррелей нефти и нефтепродуктов, в том числе от 1,3 до 1,4 млрд баррелей на борту нефтяных танкеров, находящихся в море.

Теоретически, для заполнения оставшихся мировых нефтехранилищ потребуется девять месяцев, но ограничения на многих объектах сократят этот срок до нескольких месяцев.

”При нынешних темпах заполнения хранилищ ценам суждено повторить путь 1998 года, когда Brent упала до рекордно низкого уровня - менее $10 за баррель”, - считает аналитик Rystad Energy Паола Родригес-Масиу.