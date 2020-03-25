Российский Су-27 рухнул в Черное море

Российский самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, поиск летчика упавшего самолета затруднен сложными метеоусловиями. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Двадцать пятого марта около 20.10 в акватории Черного моря в 50 км от Феодосии при проведении плановых полетов пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27. В 20.11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе", - отмечается в сообщении.

Для поиска и спасения летчика в районе срабатывания радиомаяка оперативно были подняты силы и средства поисково-спасательных служб Южного военного округа.

"По предварительным данным, самолет упал в море. Поиск летчика в районе проведения операции затруднен сложными метеоусловиями", - приводит РИА Новости сообщение Минобороны России.