Мэрия Москвы рассказала о выплатах пенсионерам по карантину

Более 1,6 млн пенсионеров в Москве уже получили выплату в связи с карантином по коронавирусу COVID-19, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Выплаты за соблюдение режима изоляции уже были перечислены 1,6 млн москвичам старше 65 лет. Они получают их на тот же счет, куда обычно приходит пенсия и прочие социальные выплаты. Отмечу, что выплата полагается как работающим, так и неработающим пенсионерам. Остальные жители в возрасте старше 65 лет также получат положенные выплаты в ближайшее время", - сообщила она.

Лицам с хроническими заболеваниями, находящимся на самоизоляции, выплату оформят в индивидуальном порядке после обращения на горячую линию по телефону 8-495-870-45-09.

С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет будут обязаны находиться дома на изоляции. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности москвичей, которые в силу возраста находятся в группе риска по заболеванию коронавирусом, передает РИА Новости.