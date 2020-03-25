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Почти 30 семей вынужденных переселенцев получили жилищные сертификаты в Ингушетии

Почти 30 семей вынужденных переселенцев получили жилищные сертификаты в Ингушетии

Миннац Ингушетии сегодня выдал жилищные сертификаты 29 семьям вынужденных переселенцев из Чечни и Северной Осетии, такое сообщение распространила пресс-служба министерства.

В нем говорится, что сертификаты получили те, кто состоит в первом разделе сводного списка на получение жилья в текущем году, пишет ТАСС.

Сертификаты были выданы в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

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Вестник Кавказа

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