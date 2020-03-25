ВОЗ: самоизоляции недостаточно для победы над коронавирусом

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал недостаточными для победы над коронавирусом меры по самоизоляции населения.

Он подчеркнул, что необходимы также решительные шаги по выявлению, изолированию, тестированию и лечению заболевших.

"Просьбы к людям оставаться дома и прекращение перемещения населения дают время для снижения давления на системы здравоохранения", - отметил он в среду на брифинге в Женеве, добавив, что "сами по себе эти меры не приведут к прекращению" пандемии.

Глава ВОЗ подчеркнул также, что необходимы "агрессивные меры по поиску, изолированию, тестированию, лечению и выявлению контактов (больных людей со здоровыми)", передает ТАСС.