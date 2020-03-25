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Бездомных животных стерилизируют, чипируют и отпустят в Железноводске

Бездомных животных стерилизируют, чипируют и отпустят в Железноводске

Безнадзорных животных отлавливают и чипируют в Железноводске. Об этом рассказали в мэрии города-курорта.

За текущий год администрация получила более сотни жалоб и обращений от жителей и туристов на безнадзорных животных. Сейчас заключен муниципальный контракт, в соответствии с которым подрядчик будет вести их отлов.

"В обязанности исполнителя контракта водит отлов, обследование, стерилизация, лечение и чипирование животного. После этого бродячие животные будут возвращены в естественную среду обитания", - цитирует сообщение мэрии "Сайт Ставрополя 1777".

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