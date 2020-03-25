Собянин: сложные времена пройдут

"Сложные времена", наступившие из-за пандемии коронавируса, "пройдут", пообещал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале ТВЦ.

Градоначальник подчеркнул, что это вопрос не нескольких лет, а лишь нескольких месяцев.

"Мы вернемся к нормальной жизни, восстановится экономика, предприятия. Жизнь продолжается", - напомнил он, добавив, что для этого потребуется поддержка москвичей.

Собянин призвал "с оптимизмом смотреть в будущее", в то же время не расслабляясь.