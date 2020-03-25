Принудительную госпитализацию с подозрением на коронавирус разрешили на Украине

Правительство Украины дало разрешение учреждениям здравоохранения принудительно обследовать и госпитализировать граждан.

"Учреждения здравоохранения имеют право осуществлять обязательное медобследование лиц, имеющих симптомы коронавируса или находившихся в контакте с людьми, которым установлен этот диагноз, если эти лица отказываются от обследования в добровольном порядке", - сообщила пресс-служба Минздрава Украины, пишет ТАСС.

В стране на 30 дней введен режим ЧС.

На Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом, четверо скончались.