Емельяненко: Кадыров заставляет меня тренироваться по-настоящему

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что когда тренируется один, занимается физкультурой, но когда в его тренировках участвует глава Чечни Рамзан Кадыров, занятия превращаются в настоящий спорт. Об этом боец сообщил в своем Instagram.

"Когда я сам занимаюсь спортом, я занимаюсь физкультурой, когда с моим Другом Рамзаном, то устаю очень сильно!", - написал боец.

В свою очередь, на видеозаписи Кадыров заявил, что благодаря тренировкам в зале клуба "Ахмат" Емельяненко станет лучшим бойцом в ММА.