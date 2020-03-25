Пентагон ввел "существенный" уровень защиты из-за коронавируса
Минобороны США ввело "существенный" (4 из 5) уровень защиты от коронавируса на всех своих объектах, предусматривающий подготовку к возможной эвакуации из-за рубежа, сообщили в американском оборонном ведомстве.
"Министерство предпримет все необходимые шаги для обеспечения благополучия наших военнослужащих, гражданских лиц, подрядчиков и членов их семей, а также для сохранения возможностей по выполнению наших задач", - отмечается в сообщении.
Уровень "С" предполагает перевод ряда военнослужащих и сотрудников на удаленный режим. Кроме того, не исключена эвакуация на родину для американцев, находящихся за рубежом, передает РИА Новости.
Вестник Кавказа
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