Два новых министра назначены в Карачаево-Черкесии

Глава министерства по туризму, курортам и молодежной политике, а также министр по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати назначены в Карачаево-Черкесии. Соответствующие указы подписал глава КЧР Рашид Темрезов.

Новый глава Минтуризма, Расул Текеев, на протяжении четырех последних лет руководил департаментом регионального развития "Корпорации развития Северного Кавказа". На этом посту он "вплотную занимался вопросами реализации инвестиционных проектов, в том числе в сфере туризма", пояснил Темрезов на своей странице в Instagram.

Министром по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати стал Альберт Кумуков, прежде работавший замминистра туризма, курортов и молодежной политики, пишет "Интерфакс-Юг".