У Ангелы Меркель второй раз не нашли коронавирус

Второй тест на коронавирус, сданный канцлером Германии Ангелой Меркель, как и первый, показал отрицательный результат. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на представителя немецкого кабмина.

"Канцлер по-прежнему работает в условиях домашнего карантина и в начале следующей недели снова сделает тест", - сообщили в правительстве Германии.

Первый тест Меркель сдала в понедельник. Она приняла решение уйти на домашний карантин после того, как узнала, что врач, который делал ей 20 марта профилактическую прививку от пневмококка, заразился коронавирусом.

Ранее глава Минздрава Германии Йенс Шпан призвал граждан старше 60 лет сделать прививки от пневмококка, чтобы избежать дополнительных рисков в случае заражения коронавирусом.

На сегодняшний день в Германии число зараженных коронавирусом превысило 35 тыс человек, заболевание унесло 180 жизней.