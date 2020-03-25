В Москве от коронавируса скончались два человека

Два пожилых пациента в Москве скончались от коронавируса, сообщает оперативный штаб.

Скончавшимся было 88 и 73 года, у погибших была подтверждена пневмония и имелись сопутствующие патологии, передает РИА Новости.

Коронавирус выявлен уже более чем в 170 странах. Впервые COVID-19 заболели в Ухане в конце прошлого года. Согласно последним данным ВОЗ, общее число заразившихся превысило 350 тыс человек, 16 тыс пациентов скончались.