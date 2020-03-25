Владимир Путин подписал указы о нерабочей неделе и переносе общероссийского голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указы о нерабочих днях на следующей неделе и о переносе даты общероссийского голосования по закону о поправке в Конституцию. Документы опубликованы на сайте Кремля.

"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ и в соответствии со ст.80 Конституции РФ постановляю … установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в первом из них.

Действие указа не распространяется на работников непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих людей продуктами и товарами первой необходимости; организаций, осуществляющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, а также в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь либо нормальные жизненные условия населения; организаций, ведущих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Согласно второму указу, во избежание возникновения рисков для здоровья россиян в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой дата проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию определяется отдельным указом главы государства.