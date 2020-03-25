Помпео: США помогут странам G7 в борьбе с коронавирусом

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов помогать партнерам по G7 в борьбе с коронавирусом, "насколько это возможно".

"Я заявил нашим партнерам по G7, в особенности нашим партнерам в Италии и в остальной Европе, что США по-прежнему готовы им помогать, насколько это возможно", - отметил госсекретарь на пресс-конференции.

Помпео отметил, что ранее в Италию был отправлен военно-транспортный самолет ВВС США с грузом медицинских препаратов и материалов. Он также добавил, что на средства американского бизнеса в Кремоне был развернут госпиталь на 68 мест, передает РИА Новости.

Министерская встреча G7 изначально должна была пройти в Питсбурге в США в традиционном очном формате, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение провести ее в формате телеконференции.