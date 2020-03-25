Коронавирус может жить на поверхностях 17 суток

Коронавирус может задерживаться на поверхностях в течение 17 суток, сообщается в отчете американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Уточняется, что специалисты изучили случаи заболевания коронавирусом на трех круизных лайнерах. В публикации отмечается, что корабли нередко становятся рассадниками инфекционных заболеваний из-за замкнутого пространства, в котором находятся путешественники из разных стран.

Осмотрев круизный лайнер Diamond Princess, на котором в феврале коронавирусом заразились более 700 человек, исследователи установили, что возбудитель COVID-19 может жить более двух недель. В частности, на этом лайнере SARS-CoV-2 обнаружили спустя 17 дней после того, как пассажиры освободили все каюты.

При этом в материале подчеркивается, что пока неизвестно, заразился ли кто-нибудь из гостей Diamond Princess именно от инфицированных предметов.

Diamond Princess вышел из Йокогамы 20 января и вернулся в порт 3 февраля. Спустя пару дней лайнер поставили на двухнедельный карантин из-за заболевшего коронавирусом гражданина Китая. На борту судна были 3711 человек, 712 из них заболели, еще десять скончались, передает РИА Новости.