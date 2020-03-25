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Дом и кабинет главы района обыскивают в Дагестане

Дом и кабинет главы района обыскивают в Дагестане

Силовики проводят обыски в доме и рабочем кабинете главы Кизлярского района Александра Погорелова, об этом рассказал осведомленный источник.

"Оперативные мероприятия проходят в здании администрации Кизлярского района и в доме главы района Александра Погорелова в рамках расследования возбужденного в отношении него уголовного дела о превышении должностных полномочий", - приводит его слова РИА "Дагестан".

Напомним, ранее в отношении Погорелова были открыты два уголовных дела - о превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления и о служебном подлоге.

Как установило следствие, подозреваемый, будучи главой поселка Южный, лично составил и выдал 19 лицам выписки из похозяйственных книг, на основании которых они зарегистрировали право собственности на земельные участки. В результате муниципальное образование понесло ущерб на сумму 2,2 млн рублей.

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Вестник Кавказа

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