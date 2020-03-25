Борис Гребенщиков обратился к поклонникам из-за коронавируса (ВИДЕО)

Легендарный российский музыкант, бессменный лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков призвал всех, кому более 60 лет, оставаться дома из-за вспышки коронавируса. Видео он опубликовал в Facebook.

"Мы вдруг оказались в новом неожиданном мире, у которого свои законы. Поэтому я прошу всех людей, которым, как и мне, за 60, пожалуйста, используйте это время по назначению: оставайтесь дома, не общайтесь ни с кем, попробуйте заглянуть внутрь себя и понять, зачем мир с нами это делает. Я вас уверяю, это совсем не скучно. Наоборот, открывается новая вселенная", - пояснил певец.

"А те люди, которые могут заботиться о нас, оставшихся вне, - заботьтесь, потому что и еда нам нужна, и вещи, и припасы, - пожалуйста", - попросил Гребенщиков.

Музыкант также призвал на время отказаться от контактов с детьми, потому что, по его словам, заразиться коронавирусом нового типа можно легко, "а дороги назад нет".

В заключение артист призвал всех беречь себя.