Менеджер Нурмагомедова: Хабиб не думает о деньгах

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова рассказал, в чем заключается отличие его подопечный от прочих бойцов MMA.

По его словам, все чемпионы сосредоточены на том, чтобы зарабатывать деньги, все стремятся к высоким гонорарам - кроме Нурмагомедова.

"Но Хабиб не думает о деньгах. Он не такой. Думаю, что ему надо быть более нацеленным на заработок в боях, но он другой", - приводит слова Абдель-Азиза Чемпионат.com.

Менеджер подчеркнул, что, когда Нурмагомедов покинет спорт, все будут скучать по нему и по тому вкладу, который он внес в MMA.

"Я думаю, что Хабиб может драться еще пять лет, но, если он уйдет завтра, я все равно буду счастлив", - признался Абдель-Азиз.