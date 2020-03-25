Минобороны: упавший на Кубани самолет L-39 выполнял полет без боекомплекта

В Минобороны России сообщили, что учебно-боевой самолет L-39, разбившийся в Краснодарском крае, выполнял плановый тренировочный полет без боекомплекта.

"Самолет пилотировал курсант 4 курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. По предварительной информации, летчик погиб", - сообщили в оборонном ведомстве.

К месту падения самолета были направлены специалисты поисково-спасательной службы, передает РИА Новости.