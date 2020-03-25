В Госдуме поддержали объявление выходной недели

Объявление недели выходной позволит принять предполагаемый в ближайшее время массированный удар коронавируса и по возможности минимизировать риски заражения, заявил член комитета Госдумы России по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

По его словам, в Италии эпидемия достигла огромных масштабов именно из-за того, что были упущены первые недели.

Депутат также призвал россиян, независимо от возраста, провести ближайшие дни дома.

"Я глубоко убежден, что любую борьбу с вирусами надо начать с себя, и в наших руках не допустить масштабного распространения вируса", - приводит РИА Новости слова депутата.