Следующая неделя в Азербайджане объявлена нерабочей из-за коронавируса

Следующая неделя станет нерабочей в Азербайджане из-за вспышки коронавируса, такое решение принял Кабинет министров, оно опубликовано оперативным штабом.

Для людей с пятидневной рабочей неделей нерабочими станут дни с 29 марта по 3 апреля, сотрудники с "шестидневкой" не будут работать до 4 апреля.

Решение не распространяется на сотрудников структур государственной важности, банков, аптек, а также пищевой отрасли.

Напомним, дни с 20 до 29 марта в Азербайджане также были нерабочими в связи с праздником Новруз.