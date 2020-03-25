Учебный самолет разбился в Краснодарском крае, есть жертва

Учебный самолет потерпел крушение на Кубани, о ЧП рассказали в экстренных службах.

"В районе станицы Дмитриевской упал легкомоторный учебно-тренировочный самолет L-39, принадлежащий Тихорецкому филиалу Краснодарского летного училища", - приводит слова источника ТАСС.

Жертвой крушения стал пилот, на земле погибших и разрушений нет.

Предварительно рассматриваются несколько версий аварии, включая отказ техники и ошибку пилотирования, уточнили в правоохранительных органах.

В силовых структурах добавили, что "за штурвалом самолета находился курсант".