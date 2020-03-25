Милош Земан планирует приехать на Парад Победы

Президент Чехии Милош Земан намерен приехать в Москву для участия в Параде Победы 9 мая, если мероприятие не будет отменено, заявил глава канцелярии главы республики Вратислав Мынарж.

"Господин президент (Земан) примет участие на военном параде Победы 9 мая в Москве, если он не будет отменен организаторами", - уточнил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможной отмене Парада Победы из-за коронавируса, однако подчеркнул, что на данный момент соответствующее решение еще не принято, передает РИА Новости.