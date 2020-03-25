Взрыв убил сельского жителя в Армении (ВИДЕО)

Взрыв прогремел сегодня в селе Лусакерт Ширакской области Армении. Об этом рассказал и.о. начальника Ширакского областного управления Спасательной службы МЧС Карен Ехшатян.

По его словам, сигнал о ЧП был получен в 14:06 из полиции Артика. В 14:07 на место событий выдвинулся один боевой расчет отряда пожарных-спасателей, пишет Sputnik Армения.

Оказалось, что взрыв произошел в сарае возле одного из домов, в результате погиб местный житель 1970 года рождения.

Причины инцидента пока не установлены.