Российские торговые сети продолжат работать на выходной неделе

На следующей неделе, которую президент России Владимир Путин объявил выходной, российские торговые сети продолжат работу в обычном режиме. Об этом сообщила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ритейлеров).

"Торговые сети, осуществляющие снабжение населения продуктами и товарами повседневного спроса, будут работать в своем обычном режиме, никаких изменений не предусматривается", - отмечается в сообщении.

В АКОРТ добавили, что в магазинах предприняты дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, передает РИА Новости.