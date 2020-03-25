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Российские торговые сети продолжат работать на выходной неделе

Российские торговые сети продолжат работать на выходной неделе

На следующей неделе, которую президент России Владимир Путин объявил выходной, российские торговые сети продолжат работу в обычном режиме. Об этом сообщила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ритейлеров).

"Торговые сети, осуществляющие снабжение населения продуктами и товарами повседневного спроса, будут работать в своем обычном режиме, никаких изменений не предусматривается", - отмечается в сообщении.

В АКОРТ добавили, что в магазинах предприняты дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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