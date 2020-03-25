Шесть случаев коронавируса выявлено в Азербайджане

Еще у шести жителей Азербайджан выявлена коронавирусная инфекция. Такое сообщение распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.

В нем также говорится, что один человек, страдающий сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца, обратился в больницу с жалобами на высокую температуру и одышку. Его анализ на COVID-19 оказался положительным. Несмотря на все усилия, медики не смогли спасти его, и пациент скончался в день поступления в медицинское учреждение.

На данный момент в больницах Азербайджана находится 81 пациент с активной формой коронавируса, состояние трех из них оценивается как критическое.