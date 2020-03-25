В Тбилиси создадут новые ночлежки для бездомных

Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил о том, что приют для бездомных в поселке Лило на окраине города наполовину пуст и готов принять людей.

Он подчеркнул, что если приюта будет недостаточно, администрация города позаботится о создании новых мест для ночлежек.

Приют для бездомных, рассчитанный на 240 человек, открылся в столице Грузии в декабре 2015 года. Городские власти приняли это решение после того, как на улицах Тбилиси от обморожения стали погибать бездомные.

В каждой комнате приюта по десять коек. Женщины и мужчины расселяются отдельно.

Жить в приюте могут только лица, зарегистрированные в Тбилиси. Максимальный срок проживания - полтора года, однако в случае, если по истечении этого времени постоялец не нашел крыши над головой, ему позволяют остаться и дальше, передает Спутник-Грузия.