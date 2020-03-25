Тройной удар по Ирану

Распространение коронавируса в ИРИ достигло ужасающих масштабов: более 21 тыс. зараженных, 1600 – умерших. Вирус усугубил и без того сложное геополитическое положение Ирана, ослабив его экономику, которая много лет противостоит санкционному давлению. Меры, которые принимаются в отношении государств с высоким уровнем заражения оказывают негативное влияние на экономику, в том числе на международные перелеты и нахождение граждан за рубежом.

Освещение эпидемиологической ситуации в международных СМИ также неблагоприятно влияет на имидж Ирана, вынуждая принимать экстренные меры сразу по трем стратегическим направлениям.

Первое направление – финансы

С падением цены на нефть пострадает экономика ИРИ, вынужденная преодолевать санкции. Однако экспорт иранской нефти сохранится, поскольку ее основной импортер Китай не намерен приостанавливать сотрудничество, несмотря на эпидемиологическую ситуацию. Многое будет зависеть от того, сумеет ли руководство ИРИ действовать нестандартно. Традиционно иранская экономика поддерживает государственные или полугосударственные компании, поскольку руководство республики участвует в ценообразовании и выступает крупным экономическим игроком на внутреннем рынке. Если власти поддержат традиционный вектор, они рискуют оставить за бортом мелкий и средний бизнес, который с большим трудом возрождался все последние годы. Под ударом окажутся наиболее незащищенные и малоимущие слои населения, среди которых как раз наблюдается распространение вируса. Людям даже не на что будет приобретать средства индивидуально защиты. Поэтому властям ИРИ сейчас важно определиться в каком секторе национальной экономики прежде всего будут применяться спасательные меры.

Второе направление – коронавирус

За рубежом руководство республики критикуют за то, что в первые недели выявления эпидемии оно было занято контролем информации, а не вируса. Очевидно, что в условиях пандемии не до политики, поскольку важно, в какой форме, логике и рамках подается информация об эпидемии. Теперь иранскому руководству необходимо определиться, что для него важнее: ни в чем не уступать своим зарубежным оппонентам в ходе информационной войны либо выбрать наиболее верный формат подачи информации внутри страны. Необходимость принятия подобного решения обусловлена тем, что оно имеет куда более серьезные последствия, нежели отдельные заявления политических деятелей и чиновников от здравоохранения, которые пытаются влиять на общественное мнение.

Третье направление - ужесточение санкционного давления

Угроза коронавируса вряд ли станет поводом для сглаживания американо-иранских противоречий. Госдепартамент США уже поспешил обвинить иранское руководство в дезинформационной кампании на фоне кризиса с коронавирусом. В свою очередь, власти ИРИ обвинили власти США в создании препятствий по доставке необходимого медицинского оборудования зараженным. Действительно, многие зарубежные фармацевтические компании опасаются сотрудничать с руководством Ирана, так как не хотят оказаться в американских санкционных списках, несмотря на то, что медицинское оборудование, а также необходимые медикаменты, как правило, не могут облагаться санкциями, так как это противоречит нормам ВОЗ.

Иранские власти не будут полностью отказываться от международной помощи, так как своих сил может не хватить. Однако надо иметь в виду, что в конце февраля госсекретарь США Майк Помпео собирался направить в ООН петицию с просьбой вновь наложить на Иран международные санкции. Ужесточая антииранские санкции, США намерены подтолкнуть Тегеран к безальтернативному "сотрудничеству" с Вашингтоном. По этой причине руководство Ирана опасается, что так американская помощь на практике может оказаться испытанием на иранцах непроверенных вакцин от коронавируса.

Так или иначе, борьба с пандемией способна мобилизовать иранцев, которые привыкли выживать в условиях санкций и адаптироваться к ним. Сегодня гражданские организации оказывают безвозмездную помощь населению, но в нынешних условиях сложно спрогнозировать, с какими потерями Иран преодолеет череду кризисов и как это повлияет на внутриполитическую атмосферу в самой республике.