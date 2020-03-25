Донские таможенники пресекли контрабанду боеприпасов из Украины

Донские таможенники пресекли незаконный провоз через госграницу в Ростовской области боеприпасов, - сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни.

"На автомобильный пункт пропуска Новошахтинск Ростовской таможни со стороны Украины прибыл автомобиль BMW под управлением гражданина Украины. При досмотре в багажнике автомобиля под ковриком обнаружен магазин к автомату Калашникова АК-74, снаряженный 19 патронами", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу боеприпасов и магазина, являющегося иным боеприпасом), - добавили в пресс-службе таможни.