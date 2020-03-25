Как не перессориться с родными, находясь на карантине?

Член Федерации психологов образования РФ, кандидат педагогических наук, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева рада рекомендации, как сидеть на карантине и не ссориться с близкими.

"В такой ситуации между членами семьи и соседями запросто могут возникать новые конфликты, в том числе на бытовой почве. Мы находимся в замкнутом пространстве, видим друг друга практически 24 часа в сутки и, конечно же, раздражаемся", - рассказала она, пишет Агентство "Москва".

По ее словам, в тесном контакте люди начинают раздражаться на невинные привычки друг друга, ссориться из-за телевизора или компьютера. Многим в условиях карантина приходится исполнят непривычные обязанности. Избежать конфликтов помогут правила совместного проживания. Какими они будут, должна индивидуально решать каждая семья. "Причем эти правила должны устраивать всех, а не быть директивой одного-единственного человека", - подчеркнула психолог.

Конфликты лучше не игнорировать и терпеть, их нужно обсуждать.

"Помните, что многие ситуации можно сгладить и решить разговором. Не обижайтесь, а прямо и откровенно говорите людям, с которыми живете о том, что вас не устраивает и почему, на ваш взгляд, возникла конфликтная ситуация" - добавила она.

Чтобы сократить число ссор, нужно совместно искать пути их разрешения.