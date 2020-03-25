Хоркина назвала перенос Олимпиады-2020 божьей карой за нападки на Россию

Двукратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Светлана Хоркина поделилась своим мнением о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год.

"Исходя из того, что жизнь у каждого из нас одна - это решение правильное. Финансовые или моральные потери, которые можем мы с вами понести из-за отмены Олимпийских игр не стоят того, чтобы рисковать здоровьем огромного количества людей", - заявила она.

Хоркина также отметила, Россия следует воспользоваться этой ситуацией и решить все накопившиеся вопросы. "Этой ситуацией мы должны воспользоваться себе во благо и отработать хорошо в Спортивном арбитражном суде, с различными международными федерациями, чтобы к следующему году решить все свои вопросы", - сказала она.

Помимо этого, депутат Госдумы выразила мнение, что "это все произошло, потому что нельзя было обижать Россию, в том числе и российских спортсменов". Не зря ведь в нашем гимне поется, что нашу землю хранит Бог. Сейчас разносится такая серьезная и смертельная гадость по всему миру, но не надо было устраивать эти политические передергивания. И на мой взгляд, это некое Божье наказание. А Россия по-прежнему готова всем помогать, потому что понимаем, что нет ничего сильнее, чем всем вместе бороться за все хорошее: дружбу, детей, хорошую экономику.

Напомним, накануне Международный олимпийский комитет (МОК) вместе с японскими властями решили перенести Олимпиаду на 2021 год.