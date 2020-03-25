Совет Федерации разъяснил меры ЦБ по ограничению использования наличных

Рекомендации Банка России по ограничению приема и выдачи денег из банкоматов замкнутого цикла никак не связаны с ограничением использования наличных. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев на заседании верхней палаты парламента.

Как отметил сенатор, многими СМИ эти рекомендации "были интерпретированы чуть ли не как ограничение использования наличных". "Это абсолютно не соответствует действительности", - цитирует его ТАСС.

Журавлев пояснил, что эти меры "касаются только дезинфекции и правил хранения денег и документов". По поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко "мы связались с Центральным банком", были получены "соответствующие разъяснения", заключил он.

Ранее финрегулятор рекомендовал банкам принять ряд профилактических мер для противодействия коронавирусу, в частности, ограничить прием и выдачу денег из банкоматов замкнутого цикла.