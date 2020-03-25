В Армении приостановлено автобусное сообщение между областями

Перевозки пассажиров между областями Армении на автобусах и микроавтобусах приостановлены до 31 марта. Приказ об этом подписал вице-премьер Тигран Авинян, занимающий должность коменданта в период чрезвычайного положения.

Уточняется, что ограничений для поездок на такси нет, однако в соответствии с другим приказом коменданта на легковом автомобиле можно подвезти лишь одного пассажира.

"Вносится дополнение в предыдущее решение коменданта, в соответствии с которым разрешена работа наземного и трубопроводного транспорта за исключением регулярных и нерегулярных пассажироперевозок между областями на автобусах и микроавтобусах", - цитирует приказ РИА Новости.

Ранее сообщалось, что для борьбы с коронавирусом в Армении с 16 марта по 14 апреля было объявлено чрезвычайное положение.