В Армении приостановлено автобусное сообщение между областями
Перевозки пассажиров между областями Армении на автобусах и микроавтобусах приостановлены до 31 марта. Приказ об этом подписал вице-премьер Тигран Авинян, занимающий должность коменданта в период чрезвычайного положения.
Уточняется, что ограничений для поездок на такси нет, однако в соответствии с другим приказом коменданта на легковом автомобиле можно подвезти лишь одного пассажира.
"Вносится дополнение в предыдущее решение коменданта, в соответствии с которым разрешена работа наземного и трубопроводного транспорта за исключением регулярных и нерегулярных пассажироперевозок между областями на автобусах и микроавтобусах", - цитирует приказ РИА Новости.
Ранее сообщалось, что для борьбы с коронавирусом в Армении с 16 марта по 14 апреля было объявлено чрезвычайное положение.
Вестник Кавказа
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