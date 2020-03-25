Пожар под Ростовом унес жизни двух пенсионеров

В хуторе Россошь Кашарского района Ростовской области минувшей ночью в огне погибли два человека, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Пожар произошел в частном доме, на месте обнаружены тела двух погибших пенсионеров. Информация о возгорании поступила в 06:27 мск, локализация пожара в 06:42, ликвидация в 06:47. Пожар ликвидирован на площади 80 кв м", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Возгорание тушили четыре единицы техники и девять человек личного состава.

Причины пожара устанавливают дознаватели государственного пожарного надзора.