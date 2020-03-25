Матвиенко призвала сенаторов после 65 лет к самоизоляции

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что все сенаторы и сотрудники аппарата Совфеда старше 65 лет должны выполнить распоряжение властей Москвы и уйти на домашний карантин. Об этом она заявила на заседании Совфеда.

"С завтрашнего дня те, кто старше 65 лет, должны в соответствие с распоряжением мэра Москвы уйти на карантин. Призываю вас следовать этому решению", - сказала она, уточнив, что обращается и к сенаторам, и к сотрудникам аппарата палаты.

В то же время Матвиенко отметила, что данные распоряжение не относится к руководящему составу, передает РИА Новости.