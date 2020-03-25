Сбербанк: расходы россиян продолжают расти

Сбербанк зафиксировал новый скачок трат россиян - с 14 по 20 марта они выросли на 5,5% по сравнению с неделей ранее.

В период 14-20 марта аналитики отметили "еще более заметный всплеск трат", по сравнению с предшествующей неделей они увеличились на 5,5%, говорится в исследовании банка.

"Ранее уже был зафиксирован достаточно сильный скачок", - напомнили в Сбербанке, указав, что по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года рост с 14 по 20 марта составил 8,8% год к году.

Самый больший прирост расходов пришелся на категорию "Лекарства и медицинские товары", пишет ТАСС.

По мнению аналитиков, изменения в потребительском поведении больше связаны с угрозой коронавируса, чем с ослаблением рубля.

Ранее Сбербанк уже информировал о резком увеличении расходов россиян. Так, с 7 по 13 марта на стихийные покупки они потратили 80,1 млрд рублей - на 8,4% больше по сравнению с началом месяца.