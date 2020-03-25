На российском Первом канале идет сериал "Заступники" с актерами из Грузии

В эфире российского Первого канала стартовал сериал "Заступники", в котором играет целый состав грузинских актеров - Михаил Гомиашвили, Аполлон Кублашвили, Ана Джавахишвили и другие.

Сериал, снятый по мотивам книги адвоката Дины Каминской "Записки адвоката", основан на реальных судебных процессах. В картине описываются события 1966 года, конца оттепели. Главная героиня фильма – Нина Метлицкая, молодой и амбициозный адвокат, который борется за самые сложные дела, включая обвинения в диссидентстве. По сюжету молодой и смелой женщине выпадает шанс перевестись из небольшой юридической конторы в дальнем Подмосковье в самое сильное адвокатское бюро Советского Союза. Там Нине придется доказать, что она оказалась на столь престижном месте неслучайно. Среди подзащитных Метлицкой - воры в законе, звезды кино и подростки, несправедливо обвиненные в страшном преступлении, - передает Sputnik Грузия.

Аполлон Кублашвили, ведущий актер Тбилисского государственного русского драматического театра им. А. С. Грибоедова, исполняет в картине одну из главных ролей. Его персонажа - благородного мужчину Гурама - оговорили и обвиняют в тяжком преступлении.

В фильме также снялись Сосо Лагидзе, для которого эта роль стала последней, и Лука Тархан-Моурави.

Действия нескольких серий "Заступников" происходят и сняты в Грузии, в Тбилиси. Основные же съемки проходили в Москве и Минске.

Всего в эфир выйдет 16 серий.