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Доллар опустился до 78 рублей

Доллар опустился до 78 рублей

Курс доллара снизился ниже 78 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По данным на 10:23 (мск) курс доллара расчетами "завтра" снижался на 25 копеек - до 78,02 рубля. При этом он уже опускался до 77,93 рубля, впервые с 20 марта преодолев отметку в 78 рублей.

Евро также снижается, до 84,44 рубля.

Напомним, сегодня утром цена нефти Brent поднялась до $28 за баррель. В свою очередь, WTI росла до $24,91 за баррель.

 

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