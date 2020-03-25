Матвиенко сообщила Путину о нехватке масок и антисептиков в РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проинформировала о том, что сообщила президенту России Владимиру Путину о дефиците медицинских масок и антисептиков на фоне ситуации с коронавирусом нового типа в РФ.

По ее словам, глава государства уже принял решение о необходимых мерах. "Хочу вас проинформировать, что еще после нашего последнего заседания, на котором был поднят вопрос о том, что не хватает медицинских масок, специальных антисептических средств, я проинформировала президента об этой ситуации. Он уже принял решение о необходимых мерах", - цитирует Матвиенко РИА Новости.