Россия как экспортер нефти более устойчива к внешним шокам - Moody's

Благодаря гибкому режиму обменного курса и существенным валютным резервам Россия более устойчива к внешним экономическим шокам, чем большинство экспортеров нефти, - говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's.

"Несмотря на то, что мы ожидаем ухудшения в настоящее время - переход к небольшому дефициту бюджета в размере менее 1% ВВП в 2020 году по сравнению с профицитом в 5,3% ВВП в 2019 году - внешние финансы России очень устойчивы с учетом валютных резервов Центрального банка, покрывающих 90% общего внешнего долга на конец 2019 года по сравнению с 55% в 2014 году", - говорится в отчете, передает "Интерфакс".

Страны, у которых сбалансированные бюджеты или был профицит бюджета в 2019 году, находятся на лучшей стартовой позиции – в их число входят Россия, Азербайджан, Катар и ОАЭ.

"Сбережения, накопленные в Фонде национального благосостояния, которые по состоянию на 19 марта 2020 года после передачи доходов от продажи нефти в 2019 году составили 11,2% ВВП, способны покрыть любой дефицит доходов от нефтяной отрасли и сохранить сильную финансовую позицию России", - отмечает Moody's.

Агентство также дало краткосрочные прогнозы по ценам на нефть: так, марке Brent оно прочит на 2020 год рост на 30% - в среднем до $40-45 за баррель и на 15% в 2021 году - до $50-55 за баррель.

В то же время агентство сохраняет свои среднесрочные прогнозы по цене на нефть, ожидая, что они вернутся к средним уровням в $50-70 за баррель.

Агентство отмечает, что уровень долга при текущей экономической ситуации вырастет почти во всех странах-экспортерах нефти, но вряд ли повлечет падение рейтингов. В настоящее время ликвидные фискальные резервы покрывают более 50% государственного долга России, в Саудовской Аравии практически полностью покрывают его, а в Кувейте, ОАЭ, Катаре, Азербайджане и Казахстане резервы значительно превышают госдолг, - подчеркивает агентство.

Ожидается, что госдолг Саудовской Аравии увеличится свыше 30% ВВП, Омана - 70% ВВП. В Кувейте увеличение госдолга произойдет не сразу, и бремя дефицита бюджета ляжет уже на 2021 год. Также в список государств, в которых ожидается значительное увеличение долгового бремени, агентство включает Бахрейн и Ирак.