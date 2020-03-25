В Китае зафиксирована смерть от хантавируса

Житель китайской провинции Юньнань скончался в автобусе по дороге на работу. Впоследствии у него был диагностирован хантавирус. У пассажиров автобуса также взяли анализы для проверки.

У пассажиров автобуса были взяты анализы для проверки, отмечает Global Times.

Хантавирусом можно заразиться от грызунов или продуктов их жизнедеятельности. От человека к человеку вирус не передается.

Среди симптомов заражения – лихорадка, кровотечение, а также повреждение почек.