В Китае зафиксирована смерть от хантавируса
Житель китайской провинции Юньнань скончался в автобусе по дороге на работу. Впоследствии у него был диагностирован хантавирус. У пассажиров автобуса также взяли анализы для проверки.
У пассажиров автобуса были взяты анализы для проверки, отмечает Global Times.
Хантавирусом можно заразиться от грызунов или продуктов их жизнедеятельности. От человека к человеку вирус не передается.
Среди симптомов заражения – лихорадка, кровотечение, а также повреждение почек.
Вестник Кавказа
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