В Индии новорожденную девочку назвали в честь коронавируса

В индийском штате Уттар Прадеш новорожденную девочку назвали именем Корона. Родители решили назвать своего ребенка в честь коронавируса.

По словам дяди ребенка, хотя вирус несомненно очень опасен, он, тем не менее, сплотил людей и способствовал укоренению здоровых привычек. Он подчеркнул, сейчас важно не паниковать, следовать советам медиков и властей.

"Эта малышка станет символом единства людей в борьбе с вирусом", - цитирует его РИА Новости со ссылкой на Dessan Herald.

Корона родилась всего за несколько часов до введения комендантского часа 22 марта. Ребенок здоров, в настоящее время он вместе с матерью готовится к выписке.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 423 тыс, из них более 18,9 тыс человек скончались. В Индии выявлено 562 случая заражения Covid-19, 10 человек погибли, 40 излечились. В настоящее время в список стран с высокой степенью риска входят шесть государств: Китай, Италия, США, Испания, Германия и Иран. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.